إجراءات أمنية مشددة في محيط سرايا طربلس... ما السبب؟

تنتشر القوى الأمنية بشكل كبير في محيط سرايا طربلس.

وأفادت مندوبة "لبنان 24" أن الانتشار الامني نتيجة الاجراءات التي تتخذها القوى الامنية تزامناً مع زيارة وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي الى سرايا طرابلس.