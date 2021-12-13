لبنان

إجراءات أمنية مشددة في محيط سرايا طربلس... ما السبب؟

Lebanon 24
13-12-2021 | 03:20
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تنتشر القوى الأمنية بشكل كبير في محيط سرايا طربلس. 
 
وأفادت مندوبة "لبنان 24" أن الانتشار الامني نتيجة الاجراءات التي تتخذها القوى الامنية تزامناً مع زيارة وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي الى سرايا طرابلس.
المصدر: لبنان 24
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بسام مولوي

سرايا طرابلس

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