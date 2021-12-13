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لبنان
درويش: ميقاتي يبذل كل جهده لعودة مجلس الوزراء للانعقاد
Lebanon 24
13-12-2021
|
03:21
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أكد النائب علي درويش أن الرئيس نجيب ميقاتي يبذل كل جهده لعودة مجلس الوزراء للانعقاد لأنه حاجة فعلية للبلاد، إلا أن هذا الأمر لا يعود له فقط، لافتا الى أن رئيسي الجمهورية والحكومة يقومان بمروحة اتصالات واسعة لحل الأزمة وهما متفقين على الكثير من الأمور ولديهما وجهات نظر متطابقة، إلا أنهما لم يصلا بعد الى الخواتيم السعيدة كون الاشتباك الداخلي والخارجي قائم.
درويش أضاف في حديث الى صوت كل لبنان "93.3"لا نحتاج الى مزيد من الاشتباك الداخلي وهذا ما يمنع الرئيس ميقاتي من الدعوة الى جلسة بمن حضر.
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