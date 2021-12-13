لبنان

درويش: ميقاتي يبذل كل جهده لعودة مجلس الوزراء للانعقاد

Lebanon 24
13-12-2021 | 03:21
A-
A+
Doc-P-896413-637749881398382810.jpg
Doc-P-896413-637749881398382810.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد النائب علي درويش أن الرئيس نجيب ميقاتي يبذل كل جهده لعودة مجلس الوزراء للانعقاد لأنه حاجة فعلية للبلاد، إلا أن هذا الأمر لا يعود له فقط، لافتا الى أن رئيسي الجمهورية والحكومة يقومان بمروحة اتصالات واسعة لحل الأزمة وهما متفقين على الكثير من الأمور ولديهما وجهات نظر متطابقة، إلا أنهما لم يصلا بعد الى الخواتيم السعيدة كون الاشتباك الداخلي والخارجي قائم.
درويش أضاف في حديث الى صوت كل لبنان "93.3"لا نحتاج الى مزيد من الاشتباك الداخلي وهذا ما يمنع الرئيس ميقاتي من الدعوة الى جلسة بمن حضر.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:14 | 2021-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2021-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2021-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:55 | 2021-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:02 | 2021-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:46 | 2021-12-13
05:37 | 2021-12-13
05:28 | 2021-12-13
05:13 | 2021-12-13
05:12 | 2021-12-13
05:10 | 2021-12-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website