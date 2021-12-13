مشهدٌ ساحر من لبنان.. شاهدوا ثلوج الجبال من السّماء (فيديو)

نشرت صفحة "Lebanon weather Forecast" مقطع فيديو التقط من من طائرة لبنانية، ويُظهر الثلوج التي تُغطي جبل المكمل.

ويبدو المشهدُ ساحراً جداً وقد تناغم مع أغنية "بقولو صغيّر بلدي" للفنانة القديرة فيروز.

وجبل المكمل هو امتدادٌ لسلسلة جبال لبنان الغربية، وهو أعلى جبل في لبنان وتقع فيه أعلى قمة في بلاد الشام قاطبة وهي القرنة السوداء حيث يبلغ ارتفاعها 3093 متر عن سطح البحر.

ويقع الجزء الأكبر من هذا الجبل في قضاء الضنية بما فيها القرنة السوداء، وتغطي الثلوج هذه الجبال في الشتاء وتبقى في بعضها على مدار السنة.