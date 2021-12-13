لبنان

مشهدٌ ساحر من لبنان.. شاهدوا ثلوج الجبال من السّماء (فيديو)

Lebanon 24
13-12-2021 | 03:18
A-
A+
Doc-P-896414-637749878624922666.jpg
Doc-P-896414-637749878624922666.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت صفحة "Lebanon weather Forecast" مقطع فيديو التقط من من طائرة لبنانية، ويُظهر الثلوج التي تُغطي جبل المكمل. 
 
ويبدو المشهدُ ساحراً جداً وقد تناغم مع أغنية "بقولو صغيّر بلدي" للفنانة القديرة فيروز. 
وجبل المكمل هو امتدادٌ لسلسلة جبال لبنان الغربية، وهو أعلى جبل في لبنان وتقع فيه أعلى قمة في بلاد الشام قاطبة وهي القرنة السوداء حيث يبلغ ارتفاعها 3093 متر عن سطح البحر.
ويقع الجزء الأكبر من هذا الجبل في قضاء الضنية بما فيها القرنة السوداء، وتغطي الثلوج هذه الجبال في الشتاء وتبقى في بعضها على مدار السنة.
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:14 | 2021-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2021-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:55 | 2021-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2021-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:02 | 2021-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:46 | 2021-12-13
05:37 | 2021-12-13
05:28 | 2021-12-13
05:13 | 2021-12-13
05:12 | 2021-12-13
05:10 | 2021-12-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website