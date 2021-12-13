بين دير الأحمر وراس المتن.. وزير البيئة يجول على معامل فرز النفايات





في دير الأحمر، افتتح اتحاد البلديات معمل لفرز ومعالجة النفايات يغطي ١٤ بلدة بتمويل من الحكومة اليابانية وبدعم ال UNDP. غرّد وزير البيئة ناصر ياسين عبر حسابه على موقع تويتر وكتب: مبادرات محلية زرتها خلال اليومين الماضيين وتعرفت على طريقة عملها، تشكل جزءًا مهما من الحلول المستدامة لإدارة النفايات الصلبة التي تعمل عليها وزارة البيئةفي دير الأحمر، افتتح اتحاد البلديات معمل لفرز ومعالجة النفايات يغطي ١٤ بلدة بتمويل من الحكومة اليابانية وبدعم ال UNDP.

وفي راس المتن، مبادرة مميزة من رجا ابي صعب الذي يعمل بالتعاون مع البلديات والمجتمع المحلي وبالشراكة مع مبادرة نضيرة لتشجيع الفرز من المصدر واعتماد تطبيق ذكي يحفز على الفرز.