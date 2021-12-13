بين دير الأحمر وراس المتن.. وزير البيئة يجول على معامل فرز النفايات

مبادرات محلية زرتها خلال اليومين الماضيين وتعرفت على طريقة عملها، تشكل جزءًا مهما من الحلول المستدامة لإدارة النفايات الصلبة التي تعمل عليها #وزارة_البيئة
في دير الأحمر، افتتح اتحاد البلديات معمل لفرز ومعالجة النفايات يغطي ١٤ بلدة بتمويل من الحكومة اليابانية وبدعم ال UNDP pic.twitter.com/LhFKjtLNnI
— Nasser Yassin (@nasseryassin) December 13, 2021
مبادرات محلية زرتها خلال اليومين الماضيين وتعرفت على طريقة عملها، تشكل جزءًا مهما من الحلول المستدامة لإدارة النفايات الصلبة التي تعمل عليها #وزارة_البيئة
في دير الأحمر، افتتح اتحاد البلديات معمل لفرز ومعالجة النفايات يغطي ١٤ بلدة بتمويل من الحكومة اليابانية وبدعم ال UNDP pic.twitter.com/LhFKjtLNnI