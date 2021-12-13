جلسة التحقيق مع فارس سعيد لم تنعقد.. وهذا ما قاله للقاضي

رغم حضوره إلى قصر عدل بعبدا، صباح اليوم، لم تنعقد الجلسة المخصصة للنائب السابق فارس سعيد للاستماع إليه في دعوة إثارة النعرات الطائفية والحرب الأهلية المقدمة من "حزب الله" ضدّه.

ووفقاً لإذاعة "صوت لبنان 100.5"، فإنّ "عدم انعقاد الجلسة عند القاضي زياد دغيدي سببه إضراب المساعدين القضائيين".

وفي كلمة له أمام قصر العدل، قال سعيد: "تبلغت أن أحضر اليوم أمام قاضي التحقيق الذي قام بتأجيل الجلسة بسبب الاضراب".

وأضاف: "الصفة المدعية ليست عاديّة فالخلاف سياسي في بلد متفلّت أمنياً ولفتُّ انتباه القاضي ألا يكون هذا التأجيل طويل المدى خشيةً من أيّ حدث أمنيّ".