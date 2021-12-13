لبنان

ميقاتي يستقبل الموفد الفرنسي بيار دوكان في السراي الحكومي

Lebanon 24
13-12-2021 | 03:57
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يلتقي رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في هذه الاثناء الموفد الرئاسي الفرنسي ومنسق المساعدات الدولية من اجل لبنان السفير بيار دوكان ترافقه السفيرة الفرنسية أن غريو في السراي الكبير.
 
 
 
 
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