ميقاتي يستقبل الموفد الفرنسي بيار دوكان في السراي الحكومي

يلتقي رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في هذه الاثناء الموفد الرئاسي الفرنسي ومنسق المساعدات الدولية من اجل لبنان السفير بيار دوكان ترافقه السفيرة الفرنسية أن غريو في السراي الكبير.