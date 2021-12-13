"نعول على المسؤولية الفردية للمواطنين"...هذا ما قاله عراجي عن اقفال البلد!

أكد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي أنه لا يمكننا القول أننا وصلنا للمناعة المجتمعية في لبنان، ولكن بين التلقيح والاصابات فقد وصلنا الى مناعة بنسبة 55% في لبنان، ونسبة الاقبال على ماراثون اللقاح كان لا بأس بها، وهذه الماراثونات ستستكمل في المراحل اللاحقة.وفي حديث لصوت المدى، شدد عراجي على أنه يجب تطبيق اجراءات والتوصيات التي صدرت عن لجنة متابعة كورونا، تفادياً لتكرار سيناروي العام الفائت، بحيث كان الوضع مأساوياً خاصة في الشهر الأول من السنة الجديدة.ولفت الى أن عدد كبير من المستشفيات قد أقفلت أقسام كورونا في شهر 7 بسبب انخفاض أعداد الاصابات بالاضافة الى الاوضاع الاقتصادية المذرية، لذلك يعمد وزير الصحة فراس الأبيض الى التواصل مع المستشفيات الخاصة لاعادة فتح هذه الأقسام من جديد، مشيراً الى ان هناك تجاوباً من قبل بعض المستشفيات، وذلك تفادياً للدخول بالمحظور.وعن الاجراءات المتخذة في مطار بيروت الدولي، أكد عراجي أن هذه الاجراءات جيدة، وعلى جميع الوافدين تحمل المسؤولية وعدم الاختلاط بعائلاتهم فور وصولهم الى لبنان واجراء فحص PCR جديد بعد 5 أيام، مؤكداً "أننا نحاول تفادي اقفال البلد نسبة للوضع الاقتصادي، لذلك نعول على المسؤولية الفردية للمواطنين".