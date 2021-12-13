"عمل إجرامي لا اخلاقي" في هذه البلدة! (صور)

ذكرت مندوبة "لبنان 24" أن اهالي بلدة مشمش العكارية إستفاقوا على عملية تخريب ونبش لضريح "الولي عز الدين" الذي يقع على طرف البلده .



واستنكر الاهالي "هذا العمل الاجرامي اللا اخلاقي الذي ينافي كل القيم التي عاشوا وتربوا عليها"، متأسفين على الواقع الذي وصل اليه المجتمع من عدم احترام للأموات ولا لمقامهم .