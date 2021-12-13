لبنان

"عمل إجرامي لا اخلاقي" في هذه البلدة! (صور)

Lebanon 24
13-12-2021 | 04:14
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ذكرت مندوبة "لبنان 24" أن اهالي بلدة مشمش العكارية إستفاقوا على عملية تخريب ونبش لضريح "الولي عز الدين" الذي يقع على طرف البلده .

واستنكر الاهالي "هذا العمل الاجرامي اللا اخلاقي الذي ينافي كل القيم التي عاشوا وتربوا عليها"، متأسفين على الواقع الذي وصل اليه المجتمع من عدم احترام للأموات ولا لمقامهم .
 
 
 
 
المصدر: لبنان 24
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