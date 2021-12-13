لبنان

المولوي وكولارد جالا في سرايا طرابلس

Lebanon 24
13-12-2021 | 04:14
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وصل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي يرافقه قائد الدرك العميد مروان سليلاتي الى سرايا طرابلس.

بعد مراسيم الاستقبال، جال الوزير مولوي والسفير البريطاني إيان كولارد والقادة الامنيين وقائد منطقة الشمال العسكرية في الجيش العميد الركن وائل ابو شقرا على اقسام مركز القيادة والتحكم الذي أنشا حديثا بتمويل من الدول البريطانية واستمع الى شرح مفصل عن آلية عمل المركز وكيفية التنسيق بين الاجهزة الامنية كافة والعسكرية ويعقد في هذه الاثناء لقاء مع السفير البريطاني.

من جهة ثانية، يترأس وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي اجتماعا يضم قائد الدرك العميد مروان سليلاتي وقائد منطقة الشمال العسكرية في الجيش العميد الركن وائل ابو شقرا وقادة الاجهزة الامنية والسرايا في الشمال، في مكتب قائد منطقة الشمال الاقليمية لقوى الامن الداخلي في الشمال العقيد يوسف درويش، ومن المتوقع ان يعقد الوزير مولوي  في ختام الجولة مؤتمرا صحافيا.
 
 
 
 
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