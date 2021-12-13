دوكان في بيروت...هل سيزور قصر بعبدا؟

بدأ موفد الرئاسة الفرنسية بيار دوكان زيارته إلى بيروت، من أجل استكمال المساعي الفرنسية لإيجاد حل للازمة اللبنانية.



واللافت، بحسب معلومات mtv، ان دوكان لن يلتقي الرئيس ميشال عون خلال زيارته بيروت والتي تستمرّ نحو 3 أيام، مع ما لذلك من رسائل سياسية.