لبنان

الخطيب: القرار السوري بفتح الحدود البرية امام اللبنانيين تحقق مصلحة لبنان

Lebanon 24
13-12-2021 | 04:49
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وصف نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في تصريح، القرار السوري بفتح الحدود البرية امام اللبنانيين ب"الخطوة الايجابية التي تحقق مصلحة لبنان قبل مصلحة سوريا، وتسهم في تعزيز العلاقات الاخوية بين الدولتين والشعبين الشقيقين، ولا سيما ان لبنان بأمس الحاجة الى تفعيل علاقات التعاون بين الحكومتين بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين".

وتمنى لسوريا "المضي قدما في مسيرة التعافي والنهوض الاقتصادي بعد انتصارها على مؤامرة تخريبها، وقد تخلصت من العقوبات والحصار وتحررت كامل اراضيها من الإرهاب الصهيوني والتكفيري".
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