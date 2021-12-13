منصة IMPACT: ما تخلي حدا يبتزك اتصل عالخط الساخن 1747

اعلنت منصة IMPACT عبر حسابها على "تويتر": "إذا احتجت لمساعدة لتعبئة استمارة دعم او كان عندك اي تساؤلات، فيك تتصل بالخط الساخن على 1747 او تتواصل مع فريق IMPACT على مواقع التواصل الإجتماعي. ما تخلي حدا يبتزك او يطلب منك دفع مبلغ مالي ليساعدك بتعبئة الاستمارة.