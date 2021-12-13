لبنان

بري وقّع القوانين التي أقرّها مجلس النواب

Lebanon 24
13-12-2021 | 05:10
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وقّع رئيس مجلس النواب نبيه بري القوانين التي أقرّها مجلس النواب في جلسته العامة التي عُقدت الثلاثاء الفائت، في قصر الأونيسكو، وأحالها إلى رئاسة مجلس الوزراء.
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