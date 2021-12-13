بري وقّع القوانين التي أقرّها مجلس النواب

وقّع رئيس مجلس النواب نبيه بري القوانين التي أقرّها مجلس النواب في جلسته العامة التي عُقدت الثلاثاء الفائت، في قصر الأونيسكو، وأحالها إلى رئاسة مجلس الوزراء.