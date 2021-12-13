حجار بحث مع محافظ البقاع في ملف النازحين السوريين

زار وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور هيكتور حجار محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده في مكتبه في سراي زحله وعقدا اجتماعا حضره كل من قائد منطقة البقاع الاقليمية في قوى الامن الداخلي العقيد ربيع مجاعص، رئيس فرع مخابرات البقاع في الجيش اللبناني العقيد محمد الأمين، رئيس شعبة معلومات البقاع في الأمن العام العقيد جمال الجاروش، والمدير الاقليمي لامن الدولة في البقاع العقيد نبيل الزوقي.

ورافق الوزير حجار كل من المشرفة العامة ومنسق محافظة البقاع لخطة لبنان للاستجابة للأزمة في وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتورة علا بطرس وحسين سالم، والمنسقة العامة ومنسقة محافظة البقاع لملف النازحين السوريين في وزارة الداخلية والبلديات رنده حبيش ومنال رمضان.



وخلال الاجتماع، جرى البحث في ملف النازحين السوريين على الصعيدين الأمني والاجتماعي وتداعياتهما على المجتمع اللبناني المضيف.