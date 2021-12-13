لبنان

عن طريق الخطأ... حطت الرصاصة في قدمه

Lebanon 24
13-12-2021 | 05:13
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اصابة المدعو "م.م" من التبعية السورية في قدمه، وذلك بطلقة نارية عن طريق الخطأ أثناء لهوه بمسدس حربي في احدى ورش البناء بالقرب من طريق المئتين في طرابلس.
 
وتم نقله بواسطة سيارة مدنية الى احد مستشفيات طرابلس.
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طرابلس

مسدس

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