لبنان

سببٌ بارز رفع سعر الدولار صباحاً.. ماذا يحدث؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
13-12-2021 | 05:37
A-
A+
Doc-P-896471-637749961061059294.jpg
Doc-P-896471-637749961061059294.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
منذ ساعات الصباح الأولى، يشهدُ الدولار ارتفاعاً ملحوظاً في السوق الموازية، إذ ارتفع حالياً ليصل إلى حدود 26600 ليرة لبنانية، وهو رقمٌ قياسي جديد تصل إليه العملة الخضراء.
 
 
وتعليقاً على هذا الأمر، قال أحد الصرّافين لـ"لبنان24" إنّ "الطلب على الدولار ارتفع كثيراً بين الأمس واليوم، والسبب الأكبر هو اقبال تجار المحروقات على شراء الدولار لتلبية الاستيراد وشراء المشتقات النفطيّة". 
 

وأضاف: "ما يحصل في السوق الموازية يُظهر أن الطلب كبير على الدولار، وهذا الأمر يظهر بشكل دائم، والتوقعات بوصول الدولار إلى مستويات عالية مرتبطة بقاعدة العرض والطلب التي تحكم السوق بشكل متواصل".

لبنان

خاص

إقتصاد

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:00 | 2021-12-13
07:09 | 2021-12-13
06:00 | 2021-12-13
09:53 | 2021-12-13
09:41 | 2021-12-13
09:35 | 2021-12-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website