سببٌ بارز رفع سعر الدولار صباحاً.. ماذا يحدث؟

منذ ساعات الصباح الأولى، يشهدُ الدولار ارتفاعاً ملحوظاً في السوق الموازية، إذ ارتفع حالياً ليصل إلى حدود 26600 ليرة لبنانية، وهو رقمٌ قياسي جديد تصل إليه العملة الخضراء.

وتعليقاً على هذا الأمر، قال أحد الصرّافين لـ"لبنان24" إنّ "الطلب على الدولار ارتفع كثيراً بين الأمس واليوم، والسبب الأكبر هو اقبال تجار المحروقات على شراء الدولار لتلبية الاستيراد وشراء المشتقات النفطيّة".