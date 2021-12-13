لبنان

ميقاتي يلتقي مبعوث الأمم المتحدة الخاص من أجل سوريا غير بيدرسون

Lebanon 24
13-12-2021 | 06:13
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يلتقي رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في هذه الأثناء مبعوث الامم المتحدة الخاص من اجل سوريا غير بيدرسون على رأس وفد، في السراي الكبير.
 
 
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