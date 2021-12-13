فرعية لجنة حقوق الانسان انهت البحث في تعديل الالفاظ المسيئة للكرامة

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة حقوق الانسان جلسة، وانهت البحث في تعديل الالفاظ والعبارات الواردة في النصوص القانونية والتي تحط من الكرامة الانسانية برئاسة النائب ابراهيم عازار.



حضر الجلسة: الدكتور ربيع شماعي، والمحامية نايلة جعجع عن وزارة الصحة، القاضية انجيلا داغر عن وزارة العدل، المحامية اليزابيت السيوفي ممثلة نقيب المحامين في بيروت، والمحامي فارس الخليل عن مؤسسة "جوستينا" .