لبنان

عوده التقى شيا والبحث تناول الاوضاع

Lebanon 24
13-12-2021 | 06:36
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 استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها المطران الياس عوده قيل ظهر اليوم، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية دوروثي شيا يرافقها القائم بالأعمال ريتشارد مايكل والملحق السياسي لوغن بروغ، وقد تمحور الحديث حول الوضع في لبنان.  
المصدر: الوكالة الوطنية
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المطران الياس عوده

دوروثي شيا

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