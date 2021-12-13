لبنان

السفير البريطاني من طرابلس: نؤمن بالمؤسسات العسكرية لامن لبنان واستقراره

Lebanon 24
13-12-2021 | 06:45
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 قال السفير البريطاني في لبنان إيان كولارد، في خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده وزير الداخلية القاضي بسام مولوي في سرايا طرابلس أثناء جولته في حضور كولارد حيث تفقدا مركز القيادة والتحكم الذي أنشا حديثا بتمويل من الدول البريطانية :"نحن نؤمن بالمؤسسات الامنية والعسكرية لامن واستقرار لبنان وهي تشكل نقطة مهمة في العلاقات الثنائية بين بلدينا. 
وآمل ان يحقق هذا المركز ما نصبو اليه لجهة منع وقوع الجرائم وتأمين الامن للمجتمع".
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