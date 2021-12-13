حماس تلغي حفل الاستقبال بمناسبة انطلاقتها





قرّرت حركة المقاومة الإسلامية حماس في لبنان، إلغاء حفل الاستقبال الذي كان مقرراً إقامته يوم الأربعاء في العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك نظراً للأوضاع التي استجدت في مخيم البرج الشمالي.