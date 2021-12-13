لبنان

حماس تلغي حفل الاستقبال بمناسبة انطلاقتها

Lebanon 24
13-12-2021 | 06:59
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قرّرت حركة المقاومة الإسلامية حماس في لبنان، إلغاء حفل الاستقبال الذي كان مقرراً إقامته يوم الأربعاء في العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك نظراً للأوضاع التي استجدت في مخيم البرج الشمالي. 
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حماس

بيروت

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