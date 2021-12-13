عون: إستمرار عدم انعقاد مجلس الوزراء عطّل العمل الحكومي والقضاء

أشار رئيس الجمهورية ميشال عون إلى أنّ "استمرار عدم انعقاد مجلس الوزراء عطّل العمل الحكومي في وجوهه المختلفة، إضافة الى تعطيل عمل القضاء".

وشدد عون خلال استقباله نقيبة المحامين في طرابلس ماري تيريز القوال على رأس وفد من النقابة، على أنّ "الحاجة باتت ملحة لانعقاد جلسة لمجلس الوزراء، لا سيما وأن ثمة استحقاقات كثيرة تراكمت تحتاج الى قرارات من الحكومة".

أما القوال، فدعت مجلس الوزراء للانعقاد ودفع عجلة الحكومة إلى العمل، وسألت: "متى ستنصرفُ السلطات الدستورية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية تجاه المواطنين؟"