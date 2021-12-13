لبنان

عون: إستمرار عدم انعقاد مجلس الوزراء عطّل العمل الحكومي والقضاء

Lebanon 24
13-12-2021 | 07:01
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أشار رئيس الجمهورية ميشال عون إلى أنّ "استمرار عدم انعقاد مجلس الوزراء عطّل العمل الحكومي في وجوهه المختلفة، إضافة الى تعطيل عمل القضاء".
 
وشدد عون خلال استقباله نقيبة المحامين في طرابلس ماري تيريز القوال على رأس وفد من النقابة، على أنّ "الحاجة باتت ملحة لانعقاد جلسة لمجلس الوزراء، لا سيما وأن ثمة استحقاقات كثيرة تراكمت تحتاج الى قرارات من الحكومة".
 
 
أما القوال، فدعت مجلس الوزراء للانعقاد ودفع عجلة الحكومة إلى العمل، وسألت: "متى ستنصرفُ السلطات الدستورية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية تجاه المواطنين؟"
 
في سياق آخر، أبرق عون أبرق الى الرئيس الاميركي جو بايدن معزياً بضحايا الإعصار الذي ضرب ولاية كنتاكي الأميركية، سائلاً لهم الرحمة وللجرحى المصابين الشفاء العاجل. وأعرب عن أمله في العثور على مزيد من الناجين، والنجاح في تخطي البلاد هذه الكارثة المأساوية وتداعياتها.
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