الجيش: ورشة عمل حول الطاقة المتجددة

أقام الجيش ورشة عمل تمحورت حول الطاقة المتجددة وكيفية تنفيذ أشغال وتركيب انظمة الطاقة المستدامة لصالح فوج الحدود البرية الثاني، نظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان UNDP بمشاركة ضباط من مختلف وحدات الجيش في Radisson Blue Hotel Beirut.