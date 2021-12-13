ميقاتي خلال استقباله الموفد الفرنسي: الاتصالات مستمرة لايجاد حل للوضع الحكومي

أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي"أن الاتصالات مستمرة لاستئناف عقد جلسات مجلس الوزراء لا سيما وأن الفترة المقبلة تتطلب عقد جلسات مكثفة للحكومة لبت الكثير من الملفات التي هي قيد الانجاز ولمواكبة المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي".



وشدد خلال إستقباله الموفد الرئاسي الفرنسي ومنسّق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان، على" أن الاتصالات مستمرة لايجاد حل للوضع الحكومي، وعلى أن المفاوضات مع صندوق النقد تسير بشكل جيد ومن المتوقع أن تظهر النتائج قريبا".



وشدد على "أن الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء من دون تأمين الظروف المناسبة قد تسبب بمزيد من التشنج السياسي وتعقّد الحلول أكثر فأكثر، من هنا فاننا نستكمل الاتصالات قبل إتخاذ القرار في هذا الاطار".



بدوره أعلن الموفد الفرنسي في خلال الاجتماع أنه لاحظ العديد من التطورات الايجابية ومنها إستمرار المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي تسير بشكل جيد، مشددا على " ضرورة ارساء المبادئ العامة لمعالجة الازمة اللبنانية قبل التوصل الى اتفاق مع الصندوق". بدوره أعلن الموفد الفرنسي في خلال الاجتماع أنه لاحظ العديد من التطورات الايجابية ومنها إستمرار المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي تسير بشكل جيد، مشددا على " ضرورة ارساء المبادئ العامة لمعالجة الازمة اللبنانية قبل التوصل الى اتفاق مع الصندوق".



وشدد على "وجوب ان يصار الى انجاز الاتفاق مع الصندوق قبل موعد الانتخابات النيابية المقبلة، لافتا الى"أن الاتفاق مع الصندوق قد يفتح الباب حول الحوار بشان مشاريع "مؤتمر سيدر".

وكان الرئيس ميقاتي إجتمع مع الموفد الرئاسي الفرنسي في حضور السفيرة الفرنسية آن غريو قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي. وقد إستمر الاجتماع اكثر من ساعة غادر بعده دوكان من دون الإدلأء بأي تصريح.



وزير العمل



وعقد الرئيس ميقاتي إجتماعا ضم وزير العمل مصطفى بيرم ورئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة، وتم في خلال الاجتماع البحث في واقع الادارة والمؤسسات العامة والبلديات وأوضاع العاملين فيها،لا سيما لجهة المنح التي اقرت في القطاع العام بالمعنى الشامل لمكونّاته كافة مع بدل النقل اليومية . واشار الرئيس ميقاتي الى "أن العمل جار لوضع الامر موضع التنفيذ وفق الاصول القانونية. وعقد الرئيس ميقاتي إجتماعا ضم وزير العمل مصطفى بيرم ورئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة، وتم في خلال الاجتماع البحث في واقع الادارة والمؤسسات العامة والبلديات وأوضاع العاملين فيها،لا سيما لجهة المنح التي اقرت في القطاع العام بالمعنى الشامل لمكونّاته كافة مع بدل النقل اليومية . واشار الرئيس ميقاتي الى "أن العمل جار لوضع الامر موضع التنفيذ وفق الاصول القانونية.



كذلك تم البحث في وضعية الجهات الضامنة للعاملين في القطاعين العام والخاص، لجهة زيادة العطاءات والتقديمات الصحية والاجتماعية لكل من تعاونية موظفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وقد تم تحديد موعد لاجتماع استكمالي بين وزير المالية ورئيسة مجلس الخدمة المدنية لمتابعة الموضوع والبحث في سبل تحسين واقع العاملين في القطاع العام تمهيدا لرفع الانتاجية وتفعيل العمل في مختلف المرافق العامة .



بيدرسون



وإجتمع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مع مبعوث الامم المتحدة الخاص من اجل سوريا غير بيدرسون الذي وضعه في صورة المحادثات الدولية بشان الازمة في سوريا.



وتطرق البحث الى ملف النازحين السوريين وواقع النازحين السوريين داخل المناطق السورية وخارج الحدود".



نقابة المحامين



وإستقبل الرئيس ميقاتي نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار على رأس وفد ضم النقيبة السابقة أمل حداد واعضاء مجلس النقابة.



اثر اللقاء اعلن النقيب كسبار: تشرفنا كمجلس نقابة بلقاء دولة الرئيس ، وكان الجو إيجابيا، وقد بحثنا في عدة أمور وشؤون وطنية، منها أموال المودعين، وتسريع عجلة العمل الإداري في الحكومة، وسيجدد دولة الرئيس القرار المأخوذ سابقا بالترخيص للمحامين بالحضور الى الدوائر المالية والعقارية وصندوق قصر العدل وغيرها من الادارات صباحا لإنجاز معاملاتهم، ومن بعدها يستقبل سائر المواطنين ..

أضاف: لقد طلب منا دولة الرئيس التعاون والتشاور وتقديم اقتراحاتنا من اجل وضع مشروع قانون اللامركزية.



وختم : كل هم دولة الرئيس هو أن تسير العجلة السياسية والاقتصادية، فنحن في أزمة غير مسبوقة، ولا يجب أن يكمل الوضع على هذا المنوال، مع ما يرافقه من تشنج وتوقف عن متابعة سير العمل.



الداعوق



وإستقبل الرئيس ميقاتي الوزير السابق وليد الداعوق والسيدين نديم ونبيل القصار وتم البحث في الاوضاع العامة. وقدم الوفد للرئيس ميقاتي كتابا عن انجازات السيد عدنان القصار.



قوى الامن الداخلي