لبنان

مذكرة بالإقفال بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة.. إليكم موعد العطلة

Lebanon 24
13-12-2021 | 07:14
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أصدر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مذكرة إداريّة تحت رقم 24/2021، وتنص على إقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد لدى الطوائف الأرمنية الأرثوذكسية.
 
وجاء في نص المذكرة: "إستناداً للمرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 وتعديلاته الذي يُحدد الأعياد والمناسبات الرسمية، وبسبب مُصادفة تاريخ عيدي الميلاد ورأس السنة الميلادية يومي عطلة في الإدارات العامة، تُقفل جميع الإدارات العامة والمؤسسـات العامـة والبلديـات يومي الجمعة الواقع  فيهما 24/12/2021 و31/12/2021. كما تُقفل يومي السبت الواقع فيهما 25/12/2021 و1/1/2022 جميع المؤسسات العامة التي تخضع لدوام خاص وتعمل خلال هذا اليوم.  وتُقفل جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم الخميس الواقع فيه 6/1/2022 بمناسبة عيد الميلاد المجيد لدى الطوائف الأرمنية الأرثوذكسية".
 
 
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