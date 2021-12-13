"ألفا" و"تاتش" خارج الخدمة... الرجاء المحاولة لاحقا

نفذت مجموعة من موظفي شركتي الاتصالات "ألفا" و"تاتش" وقفة احتجاجية بعد اعلان نقابة موظفي شركات الاتصالات الاعتصام والاضراب المفتوح اعتراضا على تعامل الشركتين المذكورتين مع الموظفين لاسيما لجانب التأمين الصحي.وطالب المحتجون بتنفيذ واحترام "عقد العمل الجماعي" ورفعوا مجموعة من الشعارات أبرزها " حقوقنا مقدسة" و "فروقت المستشفيات أكثر من معاشاتنا".كما تم الاعلان عن التوقف عن العمل وعن بيع الخطوط الجديدة وبطاقات التشريج.