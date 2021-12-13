لبنان

قطع الأشجار المعمّرة داخل الباحة الخارجية لقصر العدل... دعوى ضد مجهول

Lebanon 24
13-12-2021 | 07:34
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تقدّم المحامون حبيب رزق، طانيوس حنين، رامي عيتاني، ميلاد الأبرش وسنا الرافعي بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية بحق مجهول، وكل من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو محرّضاً أو متدخلاً بموضوع قطع الأشجار المعمّرة داخل الباحة الخارجية لقصر العدل في بيروت من دون الإستحصال على الرخص المطلوبة، وفق الأصول سنداً لقانون البيئة رقم ٢٠٠٢/٤٤٤، وقانون حماية المناظر والمواقع الطبيعية في لبنان تاريخ ١٩٣٩/٧/٨، ولقرار وزير الزراعة رقم ٤٣٣/١ تاريخ ٢٠١٠/٨/٣٠ المتعلّق بتنظيم قطع واستثمار الأحراج والغابات، ومخالفة قانون الغابات رقم ١٩٢٦/٢٧٥.
وطلب مقدمو الإخبار إحالة الفاعلين والمتورطين إلى المحاكم المختصة وإنزال أشد العقوبات بحقهم .
 
 
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