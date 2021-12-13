عواصف رعدية وصواعق.. كانون يعوّض الخسائر والمنخفض الجوي يقترب في هذا الموعد!

أفاد الاب ايلي خنيصر المتخصص بالاحوال الجوية في تقرير نشره عبر حسابه على "فيسبوك" وحمل عنوان: "كانون يعوّض الخسائر، هل تفتح مراكز التزلج ابوابها بداية العام؟"، بما يلي:



انقسم المنخفض الايسلاندي بين شمال روسيا وكندا بسبب اختراق المرتفع الآزوري القارة الأوروبية بضغط 1027hpaو سيصل يوم الجمعة الى 1039hpa، وسرعان ما يعاود "الايسلاندي" نشاطه فوق ايسلاندا وبريطانيا حتى يعزز قيم ضغطه المتدنية فتصل الى 978hpa شمال روسيا لتتمدد جنوباً نحو تركيا وبلغاريا ورومانيا، فتسلك المنخفضات الجوية طريق الدول السكاندينافية ومن ثم حوض البحر الاسود فتركيا ولبنان، امّا من جهة الغرب؛ ايطاليا، البحر المتوسط، شمال افريقيا فلبنان وقبرص وفلسطين. رسمت الضغوط الجوية خطوطها واماكن تمركزها في القارات الثلاثة (غرب آسيا، اوروبا، شمال افريقيا)، وبناء على قوّتها المتضاربة بين مُرتفعة تتخطى 1035hpa، والمتدنّية تتدنّى عن 990hpa، سوف تتوزع المنخفضات الأطلسية في اوروبا وغرب روسيا، لا بل سوف تتمركز فوق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط لمدة 15 يوماً تقريباً، فماذا في التفاصيل؟انقسم المنخفض الايسلاندي بين شمال روسيا وكندا بسبب اختراق المرتفع الآزوري القارة الأوروبية بضغط 1027hpaو سيصل يوم الجمعة الى 1039hpa، وسرعان ما يعاود "الايسلاندي" نشاطه فوق ايسلاندا وبريطانيا حتى يعزز قيم ضغطه المتدنية فتصل الى 978hpa شمال روسيا لتتمدد جنوباً نحو تركيا وبلغاريا ورومانيا، فتسلك المنخفضات الجوية طريق الدول السكاندينافية ومن ثم حوض البحر الاسود فتركيا ولبنان، امّا من جهة الغرب؛ ايطاليا، البحر المتوسط، شمال افريقيا فلبنان وقبرص وفلسطين.



هذا هو وضع المنطقة التي تنتظر اكثر من 400 مم ساحلاً و 200مم بقاعاً و 300مم جبلا خلال هذه الفترة الميلادية ما يعوّض الخسائر التي سببها تشرين الثاني.

امّا طقس يوم الاثنين والثلاثاء:

يستمر تدفّق الرياح الجنوبية الشرقية من شبه الجزيرة العربية نحو الاردن ولبنان وفلسطين بسبب سيطرة المرتفع شبه مداري على دول الخليج، وبسبب تمدد موجة دافئة من صحراء مصر، تبدأ بالانحسار بعد ظهر يوم الثلاثاء، مع اقتراب المنخفض الجوّي وانقلاب الرياح الى جنوبية غربية، وتكون الحرارة 24 ساحلا و 19 على الجبال و21 في البقاع ليوم الاثنين.

يتأثر لبنان يوم الثلاثاء بمنخفض جوي اعتبارا من ساعات بعد الظهر فيصطدم بالرياح الدافئة ما يسبب تشكل عواصف رعدية وصواعق بنسبة 85% على طول الخط الساحلي وفوق الجبال الغربية تترافق مع امطار غزيرة وتساقط للبرَد، وتشتد خلال ساعات الليل وتتساقط الثلوج فوق 1900متر للتتدنى يوم الاربعاء الى 1700متر. خطّان للخيرات: الأول من الشمال يحمل رطوبة وبرودة قطبية والثاني من الغرب يحمل رطوبة البحر المتوسط سيلتقيان فوق المنطقة ما يشير الى سيطرة سلسلة من المنخفضات الجوية تترافق مع حضور "ملفت" للثلوج على الجبال المتوسطة، لا بل ثلوج كثيفة على الجبال التي تعلو 1700متر والتي قد تتخطى المتر ونصف على مراكز التزلج فوق 2000 متر مع نهاية العام.هذا هو وضع المنطقة التي تنتظر اكثر من 400 مم ساحلاً و 200مم بقاعاً و 300مم جبلا خلال هذه الفترة الميلادية ما يعوّض الخسائر التي سببها تشرين الثاني.امّا طقس يوم الاثنين والثلاثاء:يستمر تدفّق الرياح الجنوبية الشرقية من شبه الجزيرة العربية نحو الاردن ولبنان وفلسطين بسبب سيطرة المرتفع شبه مداري على دول الخليج، وبسبب تمدد موجة دافئة من صحراء مصر، تبدأ بالانحسار بعد ظهر يوم الثلاثاء، مع اقتراب المنخفض الجوّي وانقلاب الرياح الى جنوبية غربية، وتكون الحرارة 24 ساحلا و 19 على الجبال و21 في البقاع ليوم الاثنين.يتأثر لبنان يوم الثلاثاء بمنخفض جوي اعتبارا من ساعات بعد الظهر فيصطدم بالرياح الدافئة ما يسبب تشكل عواصف رعدية وصواعق بنسبة 85% على طول الخط الساحلي وفوق الجبال الغربية تترافق مع امطار غزيرة وتساقط للبرَد، وتشتد خلال ساعات الليل وتتساقط الثلوج فوق 1900متر للتتدنى يوم الاربعاء الى 1700متر.