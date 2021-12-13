هل الـ5 في المئة التي تشتريها الشركات النفطية هي التي ترفع سعر صرف الدولار؟

قال ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا "ليست الـ5 في المئة التي تشتريها الشركات النفطية هي التي ترفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، ولا يمكن أن نكون كبش محرقة".

وأكّد أبو شقرا للـ"أم تي في" أنّ "القطاع النفطي لا يتحمّل مسؤولية ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية".