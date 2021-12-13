يوم طبي مجاني في القبيات الاثنين المقبل

أعلنت بلدية القبيات في بيان ،انه "ضمن إطار برنامج " بلدي " الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ، تنظم رابطة كاريتاس لبنان يوما طبيا مجانيا يشمل تقديم خدمات صحية أولية : للأمراض المزمنة، أمراض الغدد والسكري، أمراض العضم، أمراض القلب، أمراض الأنف والأذن والحنجرة ، إستشارة للنساء والأطفال ، وتأمين الأدوية اللازمة المتوفرة في العيادة النقالة ، وتغطية تكاليف بعض الفحوصات المخبرية إذا لزم .وذلك يوم الإثنين في 20 كانون الأول 2021 من الساعة 11 ظهرا حتى الثالثة بعد الظهر ، في مدرسة الآباء الكرمليين - القبيات .وللتسجيل وضعت رقم الهاتف 71/729477".