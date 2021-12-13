كتاب من ميقاتي الى النيابة العامة بشأن المؤتمر الذي تضمّن إدّعاءات مسيئة ضدّ مملكة البحرين

وجه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي،عبر وزارة العدل، كتابا الى النيابة العامة التمييزية لاجراء التحقيقات الفوريّة وإتخّاذ الإجراءات اللازمة بشأن عقد مؤتمر صحفي في بيروت تضمّن إدّعاءات مسيئة ضدّ مملكة البحرين، وذلك استنادا الى كتاب وزارة خارجية مملكة البحرين رقم ص/م دع/2037/21/1/1 تاريخ 12/12/2021، والى القانون رقم 340 تاريخ 1/3/1943 وتعديلاته (قانون العقوبات).

وجاء في نص الكتاب" إشارة إلى الموضوع والمرجع أعلاه،وفي ضوء كتاب وزارة الخارجية في مملكة البحرين المُتضمّن إحتجاجاً رسمياًّ على عقد مؤتمر صحفي في بيروت تضمّن إساءات إلى المملكة،وإنطلاقاً من حرص لبنان على علاقاته الخارجية لاسيّما مع الدول العربية الشقيقة، وبشكل خاص مع دول مجلس التعاون الخليجي، ومنع أي تطاول أو تعرّض أو تعكير لصفوّ هذه العلاقات، ووجوب إتّخاذ المُقتضى تجاه كل تصرّف أو عمل يسيء إليها بأي شكل من الأشكال،وإستناداً إلى نصوص قانون العقوبات لاسيّما الكتاب الثاني، الباب الأوّل، النبذة الرابعة (المادة /288/ وما يليها منه) المُتعلّقة بالجرائم الماسّة بالقانون الدولي، نطلب إليكم إجراء التحقيقات الفورّية بالخصوص المعروض وإتخّاذ الإجراءات المُناسبة وفق القوانين المرعيّة الإجراء.