لبنان

كتاب من ميقاتي الى النيابة العامة بشأن المؤتمر الذي تضمّن إدّعاءات مسيئة ضدّ مملكة البحرين

Lebanon 24
13-12-2021 | 08:16
A-
A+
Doc-P-896537-637750055210035975.jpg
Doc-P-896537-637750055210035975.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 
وجه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي،عبر وزارة العدل، كتابا  الى النيابة العامة التمييزية لاجراء التحقيقات الفوريّة وإتخّاذ الإجراءات اللازمة بشأن عقد مؤتمر صحفي في بيروت تضمّن إدّعاءات مسيئة ضدّ مملكة البحرين، وذلك استنادا الى كتاب وزارة خارجية مملكة البحرين رقم ص/م دع/2037/21/1/1   تاريخ 12/12/2021، والى القانون رقم 340 تاريخ 1/3/1943 وتعديلاته (قانون العقوبات).
وجاء في نص الكتاب" إشارة إلى الموضوع والمرجع أعلاه،وفي ضوء كتاب وزارة الخارجية في مملكة البحرين المُتضمّن إحتجاجاً رسمياًّ على عقد مؤتمر صحفي في بيروت تضمّن إساءات إلى المملكة،وإنطلاقاً من حرص لبنان على علاقاته الخارجية لاسيّما مع الدول العربية الشقيقة، وبشكل خاص مع دول مجلس التعاون الخليجي، ومنع أي تطاول أو تعرّض أو تعكير لصفوّ هذه العلاقات، ووجوب إتّخاذ المُقتضى تجاه كل تصرّف أو عمل يسيء إليها بأي شكل من الأشكال،وإستناداً إلى نصوص قانون العقوبات لاسيّما الكتاب الثاني، الباب الأوّل، النبذة الرابعة (المادة /288/ وما يليها منه) المُتعلّقة بالجرائم الماسّة بالقانون الدولي، نطلب إليكم إجراء التحقيقات الفورّية بالخصوص المعروض وإتخّاذ الإجراءات المُناسبة وفق القوانين المرعيّة الإجراء.
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:28 | 2021-12-13
12:15 | 2021-12-13
12:24 | 2021-12-13
13:20 | 2021-12-13
13:17 | 2021-12-13
13:14 | 2021-12-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website