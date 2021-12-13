يتنقّل بين محافظتي بيروت والبقاع مروّجًا للمخدّرات بأسلوب مثير للشبهات! (صورة)

صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالي:توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدّرك الإقليمي، حول تنقّل ع. ع. (من مواليد عام 1994، لبناني) ما بين محافظتي بيروت والبقاع وبحوزته موادّ مخدّرة مستخدمًا طريق النبطية – مرجعيون، بطرقة مثيرة للشُبُهات.من خلال الاستقصاءات والتحريات تبيّن أنّه يقوم بنقل المخدّرات من البقاع لترويجها.بتاريخ 18-11-2021، نصبت له دورية من المفرزة كمينًا محكمًا في محلّة "دوّار كفررمّان"، حيث تمكّنت من توقيفه على متن سيّارة نوع "ب. أم" لون أسود تحمل لوحة مزوّرة، وضبطت بحوزته كميّة من مادّة الكوكايين معدّة للترويج.أودع الموقوف والسيّارة والمضبوطات القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص.