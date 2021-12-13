سفير الهند عرض مع الحاج حسن لشؤون الزراعة والغذاء

استقبل سفير الهند الدكتور سهيل اجاز خان وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن يرافقه المدير العام للوزارة لويس لحود، في حضور السكرتير الثاني باتابي والمساعدة التجارية رنا زيتوني.وناقش الوزير الحاج حسن والسفير خان عددا من القضايا، منها الأمن الغذائي وجلب تقنيات الزراعة الهندية إلى لبنان، الى برامج التدريب وتعزيز التجارة في المنتجات الغذائية والزراعية.واطلع السفير خان الوزير الحاج حسن على "اهتمام القطاع الخاص في لبنان في تعزيز الواردات الغذائية من الهند والتعامل مباشرة مع المصدرين من الهند دون المرور عبر وسطاء".ولفت السفير خان الى أن "الهند هي الآن أكبر مصدر للمواد الغذائية إلى الدول العربية"، وأبلغ الوزير الحاج حسن أنه "يمكن تقديم برامج تدريبية مختلفة للمسؤولين والعلماء اللبنانيين في إطار برنامج "ITEC" حسب احتياجاتهم"، ودعا الحاج حسن إلى "إرسال وفد أعمال بارز بقيادة رسمية إلى معرض "IndusFood" وهو معرض تجاري مهم في قطاعي تكنولوجيا والأغذية والزراعة في الهند المقرر عقده في كانون الثاني 2022".واشار بيان للسفارة الى ان "الوزير الحاج حسن كان صريحا جدا في الرد على كل هذه الاقتراحات ووصف الهند بالشريك القوي الذي يمكن الاعتماد عليه".