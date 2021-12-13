لبنان

المرتضى استقبل السفير الصيني وبحثا في تأهيل مبنى الاونيسكو

Lebanon 24
13-12-2021 | 09:35
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استقبل وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الاونيسكو اليوم السفير الصيني في لبنان تشيان فنيجيان الذي هنأه لانتقاله الى المقر الجديد لوزارة الثقافة  حيث تم التداول في وضع قصر الاونيسكو وما يمكن  لدولة الصين الشعبية ان تقدمه على مستوى تأهيل المبنى وتجهيزه بالشكل.
 
وتم البحث في عدد من الامور التي تهم وزارة الثقافة والجانب الصيني لاسيما الثقافية منها وابرزها ايجاد معرض دائم في بيروت للانتاج الصيني يشمل تنظيم انشطة ذات طابع ثقافي مشترك. 
 
وتوافق الطرفان على معاودة اللقاء بغرض التنسيق ووضع هذه الافكار موضع التنفيذ.
المصدر: الوكالة الوطنية
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