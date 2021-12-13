لبنان

توضيح من مكتب رئاسة الجمهورية حول هذا الخبر

Lebanon 24
13-12-2021 | 09:53
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يهم مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية التوضيح انه "ورد خطأ في خبر نشاط فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال الذي وزع بعد ظهر اليوم والذي تضمن اتصال الرئيس عون بالكاتبة اللبنانية الاصل ديما زين دو كليرك لتهنئتها على نيلها الجائزة الكبرى للعام 2021 في المسابقة التي نظمها معهد العالم العربي في باريس، على كتابها " لبنان في حرب 1975-1990" الذي اعدته بالاشتراك مع الكاتبة الفرنسية ستيفاني مالساين، بينما الخبر الصحيح هي اعدته بالاشتراك مع الكاتب الفرنسي ستيفان مالساين Stéphane Malsagne . 

فاقتضى التوضيح والاعتذار".
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