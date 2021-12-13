الى اللبنانيين... تسعيرة الاتصالات سترتفع ولكن!

ينشغل اللبنانيون في هذه الأيام بالأخبار المتداولة عن توجه وزارة الاتصالات الى رفع تكلفة الاتصالات في لبنان. في هذا الاطار يؤكد وزير الاتصالات جوني القرم لـ "لبنان 24" أن " التوجه العام والذي عبر عنه في أكثر من مناسبة يقتضي برفع التكلفة من دون أي شك. فالارتفاع الحاصل في سعر صرف الدولار في السوق الموازية خفّض مداخيل وزارة الاتصالات بقيمة 44 % في حين ان مصاريفنا لاسيما في ما يتعلق بالمازوت ارتفعت من 7% الى 64% وذلك بسبب الارتفاع الذي شهده سعر صفيحة المازوت".ويضيف القرم "ما نريد قوله هو ان التفلت بسعر الدولار وارتفاع سعر المازوت سيدفعنا من دون شك الى رفع تسعيرة الاتصالات، لكننا لن نقدم على هذه الخطوة الا ضمن خطة اقتصادية شاملة تقرها الحكومة، وفي كل الاحوال تعديل تسعيرة الاتصالات للانترنت والخليوي في لبنان تعود الى مجلسي النواب والحكومة وليس الى الوزارة منفردة، لذلك نأمل عودة اجتماعات الحكومة للبت في هذه القضية وفي قضايا كثيرة أخرى، علما ان معطياتنا تشير الى ان واقع الحكومة يسير وفقا لمبدأ (هبة سخنة وهبة باردة)".