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لبنان
القاصر آدم غادَر منزل ذويه أمس ولم يَعُد... هل من يعرِف عنهُ شيئًا؟
Lebanon 24
13-12-2021
|
10:16
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صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الأمــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التالــــــي:
تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقود:
آدم خالد نابوش (من مواليد عام 2004، لبناني الجنسيّة)
الذّي غادر منزل ذويه الكائن في محلّة الفوّار-زغرتا بتاريخ 11/12/2021، ولم يَعُد لغاية تاريخه.
لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتّصال بمخفر الرميلة في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 660003-06 للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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