جريمة مروعة في هذه البلدة.. العثور على جثتي رجلين وامرأة مكبلة داخل معمل

عثرت دورية من فصيلة درك البترون على جثتين لكل من اللبناني ج.ع. سندقلي والسوري المعروف بـ"ابو عبدو"، مضرجتين بالدماء وامرأة مكبلة، داخل مكتب في معمل على الطريق البحري في كفرعبيدا.

وبحسب المعلومات الاولية أفادت مراسلة "لبنان 24" أنّ صاحب معمل "فيبرغلاس" جوزيف ص. قُتل داخل معمله، اضافة الى عامل اخر من عمال المعمل. فيما لم تتوضح حتى الساعة ظروف الجريمة.