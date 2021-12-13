لبنان

ابراهيم بحث مع بيدرسون في أوضاع النازحين وسبل عودتهم الى سوريا

Lebanon 24
13-12-2021 | 10:55
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 إستقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في مكتبه قبل ظهر اليوم مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، وبحث معه الأوضاع العامة في لبنان وسوريا، كما جرى التطرق إلى قضية النازحين السوريين وسبل إيجاد الطرق الملائمة لعودتهم إلى بلادهم.
المصدر: الوكالة الوطنية
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