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لبنان
الخليل استقبل منسّق المساعدات الدولية من أجل لبنان بيار دوكان
Lebanon 24
13-12-2021
|
10:58
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استقبل وزير المالية يوسف الخليل منسّق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان، ورئيس قسم الخدمات الاقتصادية الإقليمية في السفارة الفرنسية
فرانسوا دو ريكولفي، و
تم البحث في الإصلاحات المطلوبة، خطة التعافي الاقتصادي والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
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