الخليل استقبل منسّق المساعدات الدولية من أجل لبنان بيار دوكان

استقبل وزير المالية يوسف الخليل منسّق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان، ورئيس قسم الخدمات الاقتصادية الإقليمية في السفارة الفرنسية فرانسوا دو ريكولفي، و تم البحث في الإصلاحات المطلوبة، خطة التعافي الاقتصادي والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي.





