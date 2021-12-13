عرضٌ مهم للبنان من شركة عالمية.. ماذا سيحصل بشأن الغاز؟



‎في إطار العلاقات الثنائية المميزة بين لبنان وفرنسا، يقوم وزير الطاقة والمياه، وليد فياض، بجولة على ابرز المسؤولين الفرنسيين في القطاعين العام والخاص بناءً لدعوات سبق وتلقاها.

واستهلّ فياض زيارته إلى العاصمة الفرنسية بلقاء جمعه مع السيد باتريك بويان، رئيس مجلس إدارة ومدير عام شركة "TotalEnergies"، وتناول اللقاء سبل تفعيل تواجد الشركة في لبنان. واستهلّ فياض زيارته إلى العاصمة الفرنسية بلقاء جمعه مع السيد باتريك بويان، رئيس مجلس إدارة ومدير عام شركة "TotalEnergies"، وتناول اللقاء سبل تفعيل تواجد الشركة في لبنان.



‎واستعرض الجانبان دور الشركة في ملف التنقيب عن الغاز في لبنان، خاصةً في البلوك 9، وما يتطلّبه الأمر من استقرار في المنطقة. كذلك، شمل الحديث عرض الوزير لدورة التراخيص الثانية التي تمّ تحديد مهل تقديم العروض للمشاركة فيها في حزيران 2022.



‎وأكّد السيد بويان على جهوزية الشركة واستعدادها لتزويد لبنان بالبنى التحتية اللازمة لتخزين وتغويز الغاز السائل في لبنان كما وتأمينه لبلد الارز بناءً لإتفاقيات طويلة الامد، لافتاً إلى أن الشركة هي الثانية عالمياً في هذا المجال، ومشدّداً على أنّها تملك حالياً محطة عائمة كاملة الجهوزية وهي مستعدّة فوراً لوضعها قيد العمل.