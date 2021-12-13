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لبنان
بالأرقام.. إليكم السعر المتوقع للبنزين غداً وسط ارتفاع الدولار
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
13-12-2021
|
12:15
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كشفت مصادر وزارة الطاقة لـ
"لبنان24"
أنّ "مصرف لبنان أبلغ المديرية العامة للنفط هذا المساء بأنه سيعتمد سعر 21300 ليرة للدولار الواحد لتسعير نسبة الـ85% من سعر صفيحة البنزين".
وأضافت المصادر: "أما في ما خصّ نسبة الـ15% المتبقية، فهي مرتبطة بسعر الدولار الذي يرتفع كثيراً في السوق الموازية، ومن المتوقع أن يتم تحديدها على أساس يتراوح بين 26000 و 26700 ليرة لبنانية".
وعليه، فإنّ سعر المحروقات غداً سيشهدُ ارتفاعاً إضافياً، إذ انه من المتوقع أن يرتفع سعر البنزين بنحو يتراوح بين 10 و 15 ألف ليرة. أما سعر المازوت، فقد يزداد بنحو يتراوح بين 15 و 25 ألف ليرة، في حين أن سعر قارورة الغاز سيرتفع بشكل كبير لأنه مرتبط بالدولار مثل المازوت، ومن المتوقع أن يصل سعرها إلى نحو يترواح بين 285 ألف ليرة و 310 آلاف ليرة لبنانية.
يُشار إلى أنّ جدول المحروقات الماضي جاء على النحو التالي:
البنزين: 95 أوكتان: 308000 ليرة – 98 أوكتان: 318600 ليرة.
المازوت: 321100 ليرة.
الغاز: 279800 ليرة.
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