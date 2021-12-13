لبنان

حادثة مؤلمة في بدنايل.. رجلٌ يحرق نفسه بسبب أوضاعه!

Lebanon 24
13-12-2021 | 12:24
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أقدم مواطن ستيني يدعى "م.س." على إحراق نفسه أمام منزله في ساحة بلدة بدنايل، وذلك على خلفية ظروفه المعيشية.

وعلى الأثر، جرى نقل الرجل إلى أحد مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج اللازم.

يُشار إلى أنّ الرجل هو متقاعد في الجيش.





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لبنان

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