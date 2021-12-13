لبنان

مولوي استقبل بو حبيب: حريصون على منع كل إساءة للمجتمعات العربية

Lebanon 24
13-12-2021 | 12:53
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استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في مكتبه بالوزارة، وزير الخارجية والمغتربين السفير عبدالله بو حبيب، وتم البحث في المسائل ذات الاهتمام المشترك لا سيما العلاقات مع المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وكافة دول مجلس التعاون الخليجي. 
 
وتمت "مناقشة مضمون كتاب الاستنكار الموجه من وزارة الخارجية في مملكة البحرين والمتعلق بانعقاد مؤتمر صحافي بهدف بث وترويج مزاعم وادعاءات مسيئة ومغرضة ضد مملكة البحرين، وجرى عرض لمواقف كل من رئيس الحكومة ووزير الخارجية ووزير الداخلية والبلديات في هذا الشأن"، بححسب بيان للمكتب الاعلامي لمولوي.
 
وأكد مولوي التزامه "الثابت بألا يكون لبنان ممرا للاساءة لمملكة البحرين أو الى أي دولة من دول الخليج العربي، كذلك حرصه على متابعة الاجراءات التي بدأت فعلا مع الاجهزة الامنية كافة والهادفة الى منع كل إساءة أو تعرض لأمان المجتمعات العربية".
 
 
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