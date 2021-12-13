18
o
بيروت
24
o
طرابلس
19
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
18
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
17
o
بشري
18
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
أزمة تلوح في الأفق.. تسليم المحروقات للسوق قد يتوقف بعد هذا التاريخ
Lebanon 24
13-12-2021
|
12:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت الهيئتان العامتان لنقابتي المصفاة والمصب في منشآت النفط في طرابلس الكائنة في البداوي أنهما عقدتا "اجتماعا طارئا، بسبب الظروف الإستثنائية التي أسفرت عنها نتائج الإجتماع الأخير يوم الجمعة الماضي مع معالي وزير الطاقة والمياه ومستشاريه وسعادة مدير عام النفط وبحضور رئيس الإتحاد العمالي العام ورئيس إتحاد نقابات العمال في الشمال، والتي عرضت خلاله النقابات في طرابلس والزهراني رؤيتها لضرورة منح المستخدمين مساعدة إقتصادية دورية، والتي أقرتها سعادة المديرة العامة للنفط، وأرسلت كتابا لمعاليه بهذا الخصوص، مقترحة الموافقة لتمكينهم من الحضور اليومي إلى العمل، تنفيذا لبرامج أهم مرفق في البلاد، وخاصة أن المستخدمين لم يتوانوا يوما عن الحضور إلى المنشآت في ظل الظروف الصعبة من تفشي فيروس كورونا وقطع طرقات وظروف أمنية واقتصادية صعبة".
وأشار البيان الى أن "النقابات لما لمست مماطلة في الحلول تحت ذريعة المزيد من المشاورات والدراسات، وبعد قيامها بمروحة إتصالات واسعة ومن منطلق حسن النية وتعاون، سوف تلتزم بمهلة العشرة أيام التي قطعها القيمون في الوزارة، واعتبارها مهلة أخيرة ونهائية تنتهي يوم الأحد المقبل في 19/12/2021 مساء، قبل استحقاقات كبرى، حيث ستعلن عنه مواقف وتدابير ليس أولها تعليق العمل نهائيا، والتوقف التام عن تسليم السوق المحلي للمحروقات وكافة الاعمال الإدارية، في وقت تحتاج القطاعات الحيوية (إتصالات، مستشفيات وأفران وغيرها) إلى هذه المادة خلال فترة الأعياد، وفي ظل الإنقطاع في التيار الكهربائي".
وتمنت النقابات على "الوزير الموافقة على الإتفاقية التي حصلت مع سعادة المدير العام ومستشاره، دون أن يكون التصعيد هو الهدف بل وسيلة مشروعة تقرها الأنظمة والقوانين لإيصال الحقوق إلى أصحابها".
لبنان
إقتصاد
تابع
الأكثر قراءة
بالأرقام.. إليكم السعر المتوقع للبنزين غداً وسط ارتفاع الدولار
Lebanon 24
بالأرقام.. إليكم السعر المتوقع للبنزين غداً وسط ارتفاع الدولار
12:15 | 2021-12-13
13/12/2021 12:15:19
Lebanon 24
Lebanon 24
سببٌ بارز رفع سعر الدولار صباحاً.. ماذا يحدث؟
Lebanon 24
سببٌ بارز رفع سعر الدولار صباحاً.. ماذا يحدث؟
05:37 | 2021-12-13
13/12/2021 05:37:28
Lebanon 24
Lebanon 24
3 أبراج ستتغلب على حزنها اليوم... من هي؟
Lebanon 24
3 أبراج ستتغلب على حزنها اليوم... من هي؟
00:38 | 2021-12-13
13/12/2021 12:38:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ أممي بارز بشأن لبنان.. هذا ما قيل عن الكهرباء والدولار
Lebanon 24
كلامٌ أممي بارز بشأن لبنان.. هذا ما قيل عن الكهرباء والدولار
11:14 | 2021-12-13
13/12/2021 11:14:28
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين نجيم تسحر رجلا خليجيا بجمالها.. شاهد نظراته لها (فيديو)
Lebanon 24
نادين نجيم تسحر رجلا خليجيا بجمالها.. شاهد نظراته لها (فيديو)
02:00 | 2021-12-13
13/12/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
18:01 | 2021-12-13
بيدرسون لم يحمل خططاً دولية حول عودة النازحين
17:57 | 2021-12-13
الأزمة الحكومية القضائية على حالها
17:45 | 2021-12-13
مشاورات إنهاء التعطيل الحكومي تصطدم بالصعوبات
17:39 | 2021-12-13
لا مقاطعة فرنسية لبعبدا
17:28 | 2021-12-13
مهمّة دوكان تواجه بتشبث القوى السياسية بحدود مواقفها المعطّلة
17:13 | 2021-12-13
مصادر خليجية لـ"السياسة": مؤتمر المعارضة البحرينية إساءة لإعلان جدّة
فيديو
عينُ دولة كبرى على مرفأ بيروت.. حقائق هامة تُكشف ويجب معرفتها
Lebanon 24
عينُ دولة كبرى على مرفأ بيروت.. حقائق هامة تُكشف ويجب معرفتها
15:04 | 2021-12-13
14/12/2021 04:47:29
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف"أندرويد" جديد مقاوم للكسر والماء... ومجهز ببطارية فائقة!
Lebanon 24
هاتف"أندرويد" جديد مقاوم للكسر والماء... ومجهز ببطارية فائقة!
14:00 | 2021-12-13
14/12/2021 04:47:29
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحبي الرحلات الصيفية.... "لادا" تكشف عن سيارة كهربائية شبابية ومميزة! (فيديو)
Lebanon 24
لمحبي الرحلات الصيفية.... "لادا" تكشف عن سيارة كهربائية شبابية ومميزة! (فيديو)
11:00 | 2021-12-13
14/12/2021 04:47:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact