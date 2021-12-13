أزمة تلوح في الأفق.. تسليم المحروقات للسوق قد يتوقف بعد هذا التاريخ

أعلنت الهيئتان العامتان لنقابتي المصفاة والمصب في منشآت النفط في طرابلس الكائنة في البداوي أنهما عقدتا "اجتماعا طارئا، بسبب الظروف الإستثنائية التي أسفرت عنها نتائج الإجتماع الأخير يوم الجمعة الماضي مع معالي وزير الطاقة والمياه ومستشاريه وسعادة مدير عام النفط وبحضور رئيس الإتحاد العمالي العام ورئيس إتحاد نقابات العمال في الشمال، والتي عرضت خلاله النقابات في طرابلس والزهراني رؤيتها لضرورة منح المستخدمين مساعدة إقتصادية دورية، والتي أقرتها سعادة المديرة العامة للنفط، وأرسلت كتابا لمعاليه بهذا الخصوص، مقترحة الموافقة لتمكينهم من الحضور اليومي إلى العمل، تنفيذا لبرامج أهم مرفق في البلاد، وخاصة أن المستخدمين لم يتوانوا يوما عن الحضور إلى المنشآت في ظل الظروف الصعبة من تفشي فيروس كورونا وقطع طرقات وظروف أمنية واقتصادية صعبة".وأشار البيان الى أن "النقابات لما لمست مماطلة في الحلول تحت ذريعة المزيد من المشاورات والدراسات، وبعد قيامها بمروحة إتصالات واسعة ومن منطلق حسن النية وتعاون، سوف تلتزم بمهلة العشرة أيام التي قطعها القيمون في الوزارة، واعتبارها مهلة أخيرة ونهائية تنتهي يوم الأحد المقبل في 19/12/2021 مساء، قبل استحقاقات كبرى، حيث ستعلن عنه مواقف وتدابير ليس أولها تعليق العمل نهائيا، والتوقف التام عن تسليم السوق المحلي للمحروقات وكافة الاعمال الإدارية، في وقت تحتاج القطاعات الحيوية (إتصالات، مستشفيات وأفران وغيرها) إلى هذه المادة خلال فترة الأعياد، وفي ظل الإنقطاع في التيار الكهربائي".وتمنت النقابات على "الوزير الموافقة على الإتفاقية التي حصلت مع سعادة المدير العام ومستشاره، دون أن يكون التصعيد هو الهدف بل وسيلة مشروعة تقرها الأنظمة والقوانين لإيصال الحقوق إلى أصحابها".