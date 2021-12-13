لبنان

أزمة تلوح في الأفق.. تسليم المحروقات للسوق قد يتوقف بعد هذا التاريخ

Lebanon 24
13-12-2021 | 12:59
A-
A+
Doc-P-896609-637750226408438639.jpg
Doc-P-896609-637750226408438639.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت الهيئتان العامتان لنقابتي المصفاة والمصب في منشآت النفط في طرابلس الكائنة في البداوي أنهما عقدتا "اجتماعا طارئا، بسبب الظروف الإستثنائية التي أسفرت عنها نتائج الإجتماع الأخير يوم الجمعة الماضي مع معالي وزير الطاقة والمياه ومستشاريه وسعادة مدير عام النفط وبحضور رئيس الإتحاد العمالي العام ورئيس إتحاد نقابات العمال في الشمال، والتي عرضت خلاله النقابات في طرابلس والزهراني رؤيتها لضرورة منح المستخدمين مساعدة إقتصادية دورية، والتي أقرتها سعادة المديرة العامة للنفط، وأرسلت كتابا لمعاليه بهذا الخصوص، مقترحة الموافقة لتمكينهم من الحضور اليومي إلى العمل، تنفيذا لبرامج أهم مرفق في البلاد، وخاصة أن المستخدمين لم يتوانوا يوما عن الحضور إلى المنشآت في ظل الظروف الصعبة من تفشي فيروس كورونا وقطع طرقات وظروف أمنية واقتصادية صعبة".
 
وأشار البيان الى أن "النقابات لما لمست مماطلة في الحلول تحت ذريعة المزيد من المشاورات والدراسات، وبعد قيامها بمروحة إتصالات واسعة ومن منطلق حسن النية وتعاون، سوف تلتزم بمهلة العشرة أيام التي قطعها القيمون في الوزارة، واعتبارها مهلة أخيرة ونهائية تنتهي يوم الأحد المقبل في 19/12/2021 مساء، قبل استحقاقات كبرى، حيث ستعلن عنه مواقف وتدابير ليس أولها تعليق العمل نهائيا، والتوقف التام عن تسليم السوق المحلي للمحروقات وكافة الاعمال الإدارية، في وقت تحتاج القطاعات الحيوية (إتصالات، مستشفيات وأفران وغيرها) إلى هذه المادة خلال فترة الأعياد، وفي ظل الإنقطاع في التيار الكهربائي".
 
وتمنت النقابات على "الوزير الموافقة على الإتفاقية التي حصلت مع سعادة المدير العام ومستشاره، دون أن يكون التصعيد هو الهدف بل وسيلة مشروعة تقرها الأنظمة والقوانين لإيصال الحقوق إلى أصحابها".

لبنان

إقتصاد

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:01 | 2021-12-13
17:57 | 2021-12-13
17:45 | 2021-12-13
17:39 | 2021-12-13
17:28 | 2021-12-13
17:13 | 2021-12-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website