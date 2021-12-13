لبنان

بو حبيب اتصل بنظيره العُماني.. وهذا ما جرى بحثه

Lebanon 24
13-12-2021 | 13:10
A-
A+
Doc-P-896612-637750232768351181.png
Doc-P-896612-637750232768351181.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أجرى وزير الخارجية اللبنانية عبدالله بوحبيب اليوم اتصالا هاتفيا بنظيره العُماني السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي تم خلاله التطرق الى العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين والى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
مواضيع ذات صلة
مولوي استقبل بو حبيب: حريصون على منع كل إساءة للمجتمعات العربية
lebanon 24
14/12/2021 04:47:49 Lebanon 24 Lebanon 24
بو حبيب استقبل سفيري كوبا وباكستان في لبنان
lebanon 24
14/12/2021 04:47:49 Lebanon 24 Lebanon 24
بو حبيب: لم نتوصل بعد الى اعادة العلاقات كما كانت مع الدول الخليجية
lebanon 24
14/12/2021 04:47:49 Lebanon 24 Lebanon 24
بو حبيب: السفراء العرب كانوا متأسفين يوم ابلغوني قرار ذهابهم من لبنان بسبب الازمة
lebanon 24
14/12/2021 04:47:49 Lebanon 24 Lebanon 24

بو حبيب

البوسعيدي

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:01 | 2021-12-13
17:57 | 2021-12-13
17:45 | 2021-12-13
17:39 | 2021-12-13
17:28 | 2021-12-13
17:13 | 2021-12-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website