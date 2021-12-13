بو حبيب اتصل بنظيره العُماني.. وهذا ما جرى بحثه

أجرى وزير الخارجية اللبنانية عبدالله بوحبيب اليوم اتصالا هاتفيا بنظيره العُماني السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي تم خلاله التطرق الى العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين والى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.