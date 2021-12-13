لبنان

"حزب الله" يستنكر الاعتداء على محامين في قصر عدل بعبدا

Lebanon 24
13-12-2021 | 13:14
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أصدر تجمع المحامين في "حزب الله" البيان الآتي: "بتاريخ اليوم الواقع فيه 13/12/2021 وأثناء خروج الزملاء المحامين المكلفين حضور جلسة التحقيق في الشكوى المقدمة من حزب الله ضد الدكتور فارس سعيد من قصر عدل بعبدا، أقدم بعض الغوغائيين من جمهور المدعى عليه على التعرض للمحامين المذكورين  حيث انهالوا عليهم بالسباب والشتائم على وقع الشعارات الطائفية حيث قاموا بملاحقتهم حتى موقف السيارات وتعرضوا لسيارة أحدهم.
 
ان تجمع المحامين في حزب الله يهنىء الزملاء بسلامتهم، ويدين هذه التصرفات الميليشياوية ويضعها برسم نقابة المحامين والقوى الأمنية، ويدعو الى محاسبة المرتكبين المخلين بالقانون".
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