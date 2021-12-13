لبنان

رابطة المودعين زارت نقيب محامي بيروت وطالبته بتبني قضيتها

Lebanon 24
13-12-2021 | 13:17
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أعلنت رابطة المودعين في بيان، أن "وفداً منها زار نقيب محامي بيروت ناضر كسبار وهنأه بانتخابه نقيبا جديدا لنقابة محامي بيروت، وسلمه كتابا مفتوحا باسم الرابطة".
 
وأشارت إلى أن "وفد الرابطة طالب خلال اللقاء بانخراط نقابة المحامين انخراطا مباشرا للدفاع عن حقوق المودعين، مشددا على ضرورة تبني النقابة قضية المودعين وتسخير طاقاتها كاملة لنصرتهم انسجاما مع رسالة مهنة المحاماة وحماية لمدخرات صناديق النقابة وسائر النقابات".
 
ولفتت إلى أن "كسبار أكد لوفد الرابطة أنه شديد الحرص على أن تؤدي نقابة المحامين في عهده دورا إيجابيا في مجابهة الجرائم الموصوفة التي ترتكبها المصارف بحق المودعين منذ عامين، موضحا أنه في صدد الإعلان عن لجنة محامين واقتصاديين برئاسة المحامي كريم ضاهر رئيس الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين، وسوف تعمل اللجنة المتخصصة بإشرافه مباشرة لكي تقدم وتنفذ الحلول القانونية المثلى لمعالجة قضية المودعين وتحصيل حقوقهم".
 
 
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