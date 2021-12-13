توضيحٌ من نقابة موظفي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي.. هذا ما جاء فيه

صدر عن نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي في لبنان (شركتي ألفا وتاتش) البيان الآتي: "توضيحاً لما نشر في وسائل الإعلام من تصريحات لنقابة "العاملين في الخلوي"، يهمنا أن نؤكد أن هذه النقابة لا تمت بصِلة الى نقابتنا وموظفي شركتي الخلوي ألفا وتاتش. وبالتالي للحصول على بياناتنا الرسمية يُرجى مراجعة النقابة (حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي)، أو الركون الى ما يدلي به النقيب مارك عون".