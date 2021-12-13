بالارقام مع بداية الاسبوع... هذا ما سجله لبنان من إصابات ووفيات بـ"كورونا" (صورة)

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 787 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 690841.

كما وسجل لبنان 12 حالة وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 8860.